Livorno - Juve Stabia 2 a 1. Le pagelle della sfida

Calò direttamente da centrocampo sblocca l'incontro prima del pari di Agazzi e del goal vittoria di Marras. Russo compie almeno due interventi decisivi.

di Pio Francesco Schettino sabato 2 novembre 2019 - 17:06

Il golazo di Marras decide Livorno - Juve Stabia. Vespe vive nel primo tempo per poi lasciare spazio alla rimonta toscana. Sabato arriva il Benevento. Di seguito le pagelle. Juve Stabia : Russo 7 : Compie almeno due interventi super che negano il vantaggio al Livorno. Su Raicevic di testa fa la parata dell'anno. Conferma. Fazio 6 : Partecipa anche lui alle conferme di Caserta dopo Pescara. Partita senza sbavature coprendo bene la sua zona.(70° Vitiello S.v). Tonucci 6.5 : È lotta continua con Raicevic che sfiora il goal. Spaventa tutti con il suo fisico e la sua tenacia negli interventi aggressivi. Troest 6 : Chissà quando salterà una partita, per ora è l'unico in difesa che le gioca tutte e anche bene come oggi a Livorno. Ricci 5.5 : Mezzo voto in meno solo perché Marras lo salta troppo facilmente. Spinge di meno ma conferma buone impressioni, aspettando Germoni. Calò 7 : È un nuovo Calò rispetto allo scorso anno. Oltre che ad impostare, avanza oltre la mediana sfiorando il goal che arriva ad inizio ripresa direttamente da centrocampo con papera di Zima. Calvano 6 : È ormai il titolare fisso della mediana destra stabiese. Non può non giocare visto che si getta su ogni contrasto.

Fondamentale. (64° Addae 5.5 : Caserta lo butta nella mischia per un Calvano esausto. Difende per mantenere inalterato il risultato, senza riuscirci). Carlini 6 : Fa ormai la seconda punta vicino a Forte e quando gli ospiti attaccano copre la zona centrale del campo. Dona equilibrio. Forte 5 : Peccato per il goal divorato da solo davanti al portiere per sbloccare la partita. Mai in partita. Canotto 6.5 : Solo il palo con la punta destra dello scarpino gli nega l'ennesima gioia del campionato. Velocista. Melara 5.5 : Fisicamente cerca di tenere lontano gli avversari, è intelligente ma poco preciso nei cross da destra.(57° Elia 5 : Regala una punizione evitabile che porta al goal finale del Livorno. Ingresso in campo insufficiente). Caserta 5.5 : Per la seconda partita di seguito riconferma il blocco della vittoria contro il Pescara di martedì. Sabato arriva il primo derby campano contro il Benevento dove potrebbero ritrovare il campo dall'inizio su tutti Germoni ed Elia. Nel secondo tempo, vespe calate fisicamente. Livorno : Zima 4.5, Di Gennaro 5(46° Braken 6), Gonnelli 6, Boben 6, Del Prato 6.5, Agazzi 7, Luci 6(77° Viviani S.v), Porcino 6, Marsura 6.5, Raicevic 6, Marras 7.5. All. Breda 7.

