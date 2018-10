Juve Stabia - Monopoli 2-1. Troest e Marzorati brindano ai tre punti: Â«Vittoria importante. Si continua a lavorareÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Monopoli 2-1. Troest e Marzorati brindano ai tre punti: «Vittoria importante. Si continua a lavorare»

I due giocatori festeggiano l'importante vittoria, la sesta consecutiva, sui biancoverdi. Prima rete in gialloblù del 'vichingo':«La dedico a mia moglie e a mia figlia.»

di Davide Soccavo domenica 21 ottobre 2018 - 00:35

Una Juve Stabia che non sa perdere e che non intende farlo. Le vespe conquistano la sesta vittoria consecutiva in campionato, battendo in rimonta per 2 reti a 1 il Monopoli di Scienza. Nonostante qualche errore in difesa, i gialloblù ancora una volta hanno dimostrato di saper soffrire e alla fine altri tre punti sono stati messi nel sacco. N’è stata una prova vivente Lino Marzorati, che, giunto in sala stampa nel post partita, ha commentato la vittoria sui biancoverdi: «Una squadra con la mentalità vincente –ha esordito il difensore gialloblù-. I nuovi arrivati si sono abituati da subito al nostro gioco. Questa vittoria ci fa da morale, ma dobbiamo continuare a lottare, imparando dalle più grandi. Lo stesso vale in allenamento: anche se si trattano di semplici partitelle tra noi, è importante dare il cento per cento sempre. È questo ciò che differenzia una grande squadra da una squadra qualunque. Siamo passati sotto nel primo tempo. Ciò vuol dire che c'è ancora qualcosa da migliorare. Bisogna essere umili e restare con i piedi per terra.

C'è da dire che ultimamente sto entrando in campo con più tranquillità: ci si aiuta gli uni con gli altri e questo è utile per sopperire all'errore eventuale del compagno.» Grazie ad un perfetto cross, Magnus Troest, soprannominato il “vichingo” per le sue origini danesi, colpisce di testa ed insacca alle spalle di Pissardo. Con la sua prima rete in gialloblù il classe ’87 ha riacceso le speranze degli stabiesi, trasformate in certezze nel secondo tempo da Max Carlini. «Conoscevo la Juve Stabia da quando giocavo in serie B. Il gol di oggi mi riempie di felicità e lo dedico a mia moglie e a mia figlia. Non ero sicuro di voler venire a Castellammare. Non perché non mi piacesse la piazza, ma perché temevo che non mi avrebbe fatto bene scendere di categoria. Ed oggi, invece, ho avuto la conferma di aver fatto la scelta giusta.» Il prossimo impegno vedrà le vespe volare a Reggio Calabria, anche se è ancora tutto da verificare a causa delle condizioni del Granillo, dove affronterebbero la Reggina.

Gli ultimi articoli di Juve Stabia