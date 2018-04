Juve Stabia - Monopoli 2-1, Caserta elogia i suoi: Â«Orgoglioso di allenare questo gruppoÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Monopoli 2-1, Caserta elogia i suoi: «Orgoglioso di allenare questo gruppo»

Il tecnico delle vespe si gode l'importante vittoria sui biancoverdi che vale il quarto posto. «La bravura dei ragazzi si vede dal gruppo e la forza del gruppo si vede in campo, non solo fuori. Dedico questa vittoria a mia madre». La delusione di Scienza: «Pretendevo una prestazione di personalità».

di Davide Soccavo domenica 15 aprile 2018 - 18:41

Il tecnico dei gialloblù può festeggiare l'importante vittoria contro il Monopoli di Scienza che vale il quarto posto. Nonostante non si sia presentato il pubblico delle grandi occasioni al Menti, le vespe hanno raggiunto l'obiettivo sorpasso e possono guardare con più ottimismo in chiave play-off. «Una prova di maturità, frutto del lavoro non solo svolto questa settimana, ma anche in precedenza per le altre partite –afferma mister Fabio Caserta ai nostri microfoni-. Faccio i complimenti al Monopoli. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poiché i biancoverdi ci hanno seriamente messo in difficoltà, chiudendoci bene gli spazi. Nel secondo tempo, invece, abbiamo creato tanto, fatto gol, e potevamo farne altri. I ragazzi stanno dando una prova di maturità, che rispecchia il nostro campionato. Dal punto di vista tecnico sono più che orgoglioso di quello che stanno facendo. La Juve Stabia darà tutto e farà bene contro tutti fino alla fine. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo. Al di là del risultato, che può arrivare o meno, l’importante è l’approccio. Esigo soprattutto che la squadra si compatti e che i ragazzi si aiutino l’uno con l’altro. La sfida infrasettimanale col Francavilla non ci giova in vista dalla gara decisiva di Caserta.

Ma ci siamo abituati e non ci faremo condizionare dal punto di vista fisico. Dopo l'incontro di mercoledì, cercheremo di recuperare le pile quanto prima possibile per il difficile match del Pinto. La bravura dei ragazzi si vede dal gruppo e la forza gruppo si vede in campo, non solo fuori. Correre per il compagno in difficoltà e supportare il compagno in difficoltà. Questo a mio avviso è il significato di gruppo. L’applauso finale è stato un segnale importante. Hanno compreso la determinazione e la voglia dei ragazzi. Non posso certamente obbligare nessuno a venire allo stadio. Se anche oggi il pubblico non ha risposto come tutti noi volevamo, dovremmo attendere. Però, oggi posso consolarmi dato che è venuta anche mia madre ad assistermi, la prima volta da allenatore, e le dedico la vittoria». «Primo tempo di un livello altissimo, non era facile contro questa squadra –ammette Giuseppe Scienza tecnico del Monopoli-. Ma nel corso della partita abbiamo peccato di scarsa finalizzazione. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol imperdonabile su contropiede, nonostante abbiamo anche fatto la partita. Chiedevo una prestazione di personalità dai ragazzi, ma mi rendo anche conto che la Juve Stabia è una squadra che reputo molto forte».

