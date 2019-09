Cultura & Spettacolo

Santa Maria la Carità - La reginetta della bellezza italiana è sammaritana. Martina Bianco vince il concorso de ‘La Bella ’d'Ialia’

Tra le 57 aspiranti all’ambito titolo provenienti da tutta Italia, è la giovanissima sammaritana a strappare gli applausi migliori.

di Maria Felice Ferrara domenica 29 settembre 2019 - 16:00

La giuria non ha avuto alcun’ombra di dubbio: il titolo della più bella d’Italia doveva essere assegnato ad una giovanissima napoletana.

Martina Bianco, 14enne di Santa Maria la Carità, nella serata di ieri e nella splendida cornice del Temese Hotel Resort, a Nocera Terinese, in provincia di Cosenza, è stata incoronata come vincitrice all’’ultima tappa del tour del concorso nazionale “La Bella d’Italia”, organizzato dal Patron Alfonso Cariello e dal fotografo ufficiale della competizione Gennaro Orefice.

L’ evento tra i più attesi nel vastissimo mondo dei concorsi di bellezza ha dedicato la sua 39esima edizione ad un tema particolarmente importante nel dibattito mondiale, ossia la lotta al femminicidio, ponendolo in evidenzia nell’immaginario collettivo con un linguaggio semplice e la spontaneità di circa 57 giovani ragazze comuni, incarnanti diversi aspetti del fascino italiano.

Trattato tra il 25 e il 28 Settembre 2019, l'ambito titolo di reginetta della bellezza italiana, sognato da tutte le partecipanti alla competizione provenienti da qualsiasi regione della Penisola, si è posato inaspettatamente sul capo della giovanissima sammaritana, dal corpo slanciato e dal sorriso radioso.

«Fatico ancora a crederci – dichiara emozionata Martina – Sentir nominare il proprio nome davanti a tutto quel pubblico è stata un’emozione indescrivibile, un mix di sensazioni grandissimo.

È stata un’esperienza unica – continua la giovane - è un mondo che mi piace davvero tanto e cerco di fare tesoro di tutto quello che mi è stato e mi viene spiegato ogni.

All’inizio sembrava difficile, ritmi nuovi e diversi tra trucco, parrucco, fotografie, ma ne è valsa la pena. Sono felicissima».

Non solo moda. Martina ha sempre avuto una particolare inclinazione allo studio e una passione smoderata per la boxe. Dopo aver lasciato le scuole medie con il massimo dei voti, quest’anno si è iscritta al liceo scientifico “Severi” a Castellammare di Stabia: «Fino a questo momento tutte le mie energie sono state per il concorso ma ora dedicherò le mie attenzioni ai libri e a questo nuovo anno scolastico che mi aspetta – asserisce carichissima – Ovviamente, ci tengo a ringraziare tutte le ragazze che hanno condiviso con me l’atmosfera nuovo del concorso, le persone che ci hanno assistito continuamente e soprattutto la mia famiglia che mi sta vicina continuamente e mi sostiene in tutto quello che faccio. Senza di loro non sarei quella che sono».

Oltre alla fascia di “La Bella d’Italia” vinto da Martina, la Campania vanta il primato di bellezze nel concorso con ben altri 4 titoli conquistati anche da Nunzia Rinaldi, Antonella Gallo, Gabriella Bonfigli e Rossella Manzi.

Ragazze semplici e comuni che da ieri hanno, ufficialmente, intrapreso un viaggio che avrà al suo capolinea un unico cartello con su scritto “Star”.

