Pompei - Ultima giornata della Seconda Edizione della Festa del Cioccolato Artigianale

Terza ed ultima giornata dell’evento della CLAAI, grande partecipazione ai lavoratori organizzati al villaggio in piazza Bartolo Longo.

domenica 21 ottobre 2018 - 15:50

Volge al termine la seconda edizione della Festa del Cioccolato – Chocolate Days, organizzata dalla CLAAI, con la collaborazione del Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Grande partecipazione di pubblico nell’ultima giornata della manifestazione per i laboratori che si sono svolti al villaggio di piazza Bartolo Longo. Due gli appuntamenti in agenda, in chiusura: “Il Cioccolato nel Panettone al lievito madre” e “Tentazione di Cioccolato Salato”. Nel corso della prima dimostrazione, con la Pasticceria De Vivo ed il Pastry Chef Vincenzo Faiella, i riflettori sono stati puntati sull’inserimento del cioccolato e di ganache a base di cioccolato nel panettone artigianale. Non solo pasticceria. Nell’ultima giornata, infatti, spazio anche alla sperimentazione ed all’elaborazione di ricette originali che hanno sempre come protagonista il cioccolato. Nel secondo laboratorio, l’ultimo in programma, con lo Chef Nando Melileo del ristorante Emozionando si è parlato, infatti, di tentazioni al cioccolato in cucina: l’idea era quella di utilizzarlo come aroma aggiunto anche con alimenti salati.

Chef Melileo ha così proposto una ricetta in chiave moderna: tartare di tonno marinato al cioccolato fondente, con spumoso di bufala e germogli di rucola e nocciola. «Nel dettaglio – ha spiegato lo chef -, il cioccolato in marinatura conferirà al tonno un aroma agrumato molto leggero che, con lo spumoso di bufala, darà la parte grassa al piatto, mentre la nocciola gli conferirà oli essenziali e croccantezza; i germogli fungeranno da sorbetto per continuare poi a degustare».



Oltre ai laboratori, agli incontri ed agli appuntamenti, che si sono svolti in questi giorni alla Festa del Cioccolato Artigianale – Chocolate Days di Pompei, a riscuotere particolare successo, l’esposizione e la degustazione del cioccolato in ogni sua forma e caratteristica. Soddisfatti i maestri cioccolatieri che hanno partecipato alla manifestazione, provenienti da Campania, Sicilia, Calabria e Lombardia, e che hanno portato le diverse tipicità dei rispettivi territori, tradizioni comprese. Il bilancio risulta estremamente positivo per il dolce evento di Pompei.

