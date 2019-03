Cultura & Spettacolo

Pompei - Scavi gratuiti nella giornata odierna

In occasione dell'inizio degli Scavi ufficiali, svoltasi nel 1748, possibilità per i visitatori di ammirare il parco archeologico gratuitamente.

di Pio Francesco Schettino sabato 30 marzo 2019 - 13:36

Il nostro paese, come sappiamo, ci regala ricchezze e monumenti invidiabili in tutto il mondo. Sopratutto la nostra terra, la Campania, è sinonimo di splendori e storia. Dal mare fino ai monti. Dai tesori più preziosi fino ai musei e scavi. Quelli di Ercolano, Stabia e Pompei su tutti. È di poche ore fa la notizia riguardo proprio gli scavi situati a Pompei, che oggi 30 Marzo 2018, saranno completamente gratuiti. Per l'iniziativa #iovadoalmuseo, il parco archeologico sarà gratis per l'intera giornata poiché proprio in questa data nel 1748, avvennero i primi sommari scavi nell' area di Pompei, per volere di Carlo di Borbone che portò R.

J. De Alcubierre ad iniziare a scavare in quella zona, allora Torre Annunziata. Con l'ausilio di poche persone, si iniziò a rinvenire a monete, oggetti e costruzioni. Importante occasione per i visitatori di poter conoscere, imparare e apprendere la storia e magari scoprire zone che hanno fatto la storia dell'umanità.