Piano di Sorrento - Un'opera dell'artista Letizia Caiazzo scelta per onorare don Tonino Bello

L'opera "Benedette Inquietudini" sul Sentiero della pace nel cimitero monumentale di Alessano

di Vittoria Samaria giovedì 27 giugno 2019 - 08:00

Anche un'opera dell'artista Letizia Caiazzo è stata scelta per onorare don Tonino Bello sul "Sentiero della Pace", conosciuto anche come "Viale dei Portali", nel cimitero monumentale di Alessano, città natale del "Vescovo dei poveri" scomparso il 20 aprile del 1993.



Tema dell'opera della Caiazzo, 6 stampe su alluminio a formare una croce, un argomento molto caro a Don Tonino, le “Benedette inquietudini", già titolo di uno dei suoi libri più famosi.



L'opera della Caiazzo, artista poliedrica e digital painter di fama internazionale, è stata posata in uno dei 12 portali approntati sul Sentiero e va ad arricchire il viale che porta alla tomba di don Tonino Bello, dove, in questo speciale progetto, “20 alle 20” (date simboliche), messo in essere a 25 anni anni dalla sua morte, ogni 20 del mese sono state posate opere d’arte dedicate ai grandi temi del messaggio di don Tonino: - Un anno intero dedicato alla riflessione sui temi desunti dal magistero del presule cattolico per il quale è in corso la causa di beatificazione.



Alla cerimonia hanno preso parte Stefano Bello, vice presidente della fondazione e nipote del vescovo di Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo e Ruvo di Puglia scomparso quando lui era solo ventenne, il fratello di Don Tonino, Trifone Bello, il parroco di Patù , Don Gianluigi Marzo, il vicario generale della diocesi di Ugento S.M. di LEUCA, Mons. Beniamino Nuzzo, il violoncellista Gabriele Musio che ha allietato l’evento e il progettista del Sentiero della Pace, già sindaco di Alessano, l' architetto Luigi Nicolardi che ha consegnato una pergamena-ricordo alla Caiazzo (“Attraverso l'arte, il pensiero di don Tonino ha coniugato poesia e persone”).

Commozione e grande gioia dell’artista carottese durante la cerimonia di inaugurazione della sua opera: - E' un grande onore per me sapere che una mia opera resterà qui, nei pressi della tomba di Don Bello, a memoria perenne del suo pensiero, il pensiero di un vescovo santo che tanto ha dato e tanto continua a dare alla Chiesa e alle nuove generazioni, il cui messaggio, mai come oggi, è attuale e rappresenta un seme di speranza per l'umanità.

I miei ringraziamenti personali vanno soprattutto all'artista Giuseppe Alessio, amico e presidente del Centro artistico internazionale del Mediterraneo, che ha fortemente voluto una mia opera sul Sentiero della Pace.



Anche Monsignor Franco Alfano, vescovo della diocesi Sorrento-Castellammare, ha voluto esprimere un suo pensiero, in ricordo del "Vescovo col grembiule", in questo momento così toccante: - Ci siamo talmente abituati a convivere con le nostre inquietudini che quasi non le ascoltiamo più e continuiamo a vivere senza cercare risposte...Questo piccolo "itinerario artistico" vuole dare espressione visiva all'invito forte e pressante di don Tonino e cioè che non sarà possibile organizzare la speranza senza riconoscere il bisogno di conversione, senza metterci in ascolto di noi stessi e del grido dei poveri, oggi più lancinante che mai.



Letizia Caiazzo, la cui opera si va ad aggiungere alle altre già posate nei mesi scorsi e realizzate da artisti nazionali e internazionali, ha voluto anche donare l’opera "Omaggio a Don Tonino Bello”, alla Fondazione Don Tonino Bello, l’Ente creato per proseguire l'impegno culturale, pastorale, pedagogico e civile di don Tonino, promuovere ricerche scientifiche, nonché iniziative pastorali e sociali volte allo sviluppo di una cultura della Pace e della Solidarietà, di una teologia e di una spiritualità incarnata nella storia.