Le 5 femmes fatales della storia sorrentina

Vacanze italiane: ogni anno sempre più vip scelgono Sorrento per rilassarsi tra un calice di vino e una terrazza a picco sul mare.

martedì 27 agosto 2019 - 08:48

Foto: StockSnap / Pixabay

Per le celebrità internazionali ogni angolo d’Italia è il set perfetto per un matrimonio sfarzoso o una romantica luna di miele. George Clooney si è sposato a Venezia, Tom Cruise e Katie Holmes a Bracciano, poco lontano da Roma, Justin Timberlake e Jessica Biel in Puglia.



Ma c’è un posto, nel sud d’Italia, a cui nessuno riesce a resistere: la penisola sorrentina, meta di migliaia di coppie appena sposate, famose e non. Ottimo cibo, vino squisito, spiagge da favola e panorami romantici sulle cittadine di Amalfi, Sorrento, Positano e Ravello. Dagli anni ‘60 è una delle destinazioni preferite da politici, attori, celebrità e famosi imprenditori che spesso ancorano qui i loro yacht. Ecco 5 femmes fatales Hollywoodiane di oggi e del passato, che non sono riuscite a opporsi al richiamo della famosa costa d’Italia.



- Jennifer Lopez

Non è la prima volta che la famosa attrice americana sceglie di passare le sue vacanze sulla costa occidentale italiana. Lei e il suo compagno Alex Rodriguez sanno bene come divertirsi: il loro yacht privato ormeggia sempre tra le acque della penisola sorrentina, ben esposto al sole raggiante. I due si godono teneramente le bellezze campane tra cibo e musica. Voci di corridoio dicono che J.Lo si sia anche lasciata andare a una piccola esibizione improvvisata in un localino di Capri. L’Italia deve aver fatto fuoriuscire la vera diva che è in lei!



- Sofia Vergara

C’è un motivo se l’attrice colombiana, Sofia Vergara, interpreta la mamma sexy in “Modern Family”. La femme fatale tutta curve ha deciso di festeggiare il suo 47esimo compleanno in Italia, nella penisola sorrentina, insieme a suo marito Joe Manganiello. La festa si è svolta in riva al mare al ritmo di balli e canti latino-americani. Ma niente di sfarzoso: festeggiando con pochi amici intimi, Sofia indossava un comunissimo vestiti a pois e in testa, uno chignon per raccogliere i capelli. Chissà quante acconciatrici si vorrebbero “sacrificare” durante l’estate, per seguirla nelle sue uscite glam fra i cedri dell’amalfitano, per soddisfare il suo bisogno di fon professionale tra un brindisi e l’altro.





- Kim Kardashian

Dopo essersi sposata nel 2011 in una delle cerimonie più attese (e sfortunate) della tv americana, Kim Kardashian e Kris Humphries sono partiti immediatamente per la loro luna di miele. La destinazione era segreta, ma ci sono volute poche ore per scoprire che dall’aeroporto di Los Angeles arrivarono in quello di Napoli. Circondati dai paparazzi hanno poi raggiunto l’assolata costa di Sorrento.



- Beyoncé

Lo yacht di 57 metri della cantante, soprannominato “Halo”, solca da molti anni le acque italiane. Beyoncé ama godersi le vacanze insieme a tutta la famiglia: il compagno Jay-Z, la loro prima figlia Blue Ivy e i gemellini di appena 13 mesi, Rumi e Sir. Sorrento e il suo mare limpido (che anche quest’anno ha ottenuto la Bandiera Blu) rientrano spesso tra le loro destinazioni preferite. Come non essere d’accordo? Tutta la Campania è un luogo perfetto per rilassarsi prima di un tour musicale in giro per il mondo.



- Sophia Loren

La signora Loren, oggi 74enne, è un’attrice cinematografica italiana, considerata l’attrice nostrana più popolare di sempre. Da sempre è l’icona di bellezza del Bel Paese, simbolo di autentico fascino italiano che ancora oggi molte ragazze cercano di imitare. Ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera, uno dei tanti è stato l’Oscar Honorary Award nel 1991 per il suo contributo al successo del cinema a livello mondiale. Sophia Loren ha recitato in ben 3 film ambientati a Sorrento. Quando recitò in “Pane, amore e…”, diretto da Dino Risi, la città ottenne fama internazionale. Per il suo eccellente lavoro e la sua passione straordinaria Sophia Loren ottenne la cittadinanza onoraria di Sorrento nel 2009.