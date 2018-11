Cultura & Spettacolo

Gragnano - Tutto pronto per lo 'Street Food Village' con le apette a tema

di Ciro Serrapica giovedì 1 novembre 2018 - 15:40

Fervono i preparativi a Gragnano per un nuovo evento che si terrà in una delle piazze più famose di tutto il territorio. La location sarà Piazza Guglielmo Marconi, nota in città come Piazza San Leone. L'evento sarà "Street Food Village", i giorni in cui si potrà visitare questo Fantastico Villaggio saranno 2-3 e 4 Novembre dalle ore17:30 alle ore 24:00.



Uno sciame di vivaci e coloratissime apette Piaggio approderanno in questa magica cornice, dove operatori su treruote proporranno i propri piatti e non mancheranno momenti di intrattenimento e di Show cooking.



Sono stati predisposti anche alcuni parcheggi a pochi metri presso la scuola media Roncalli ,in modo da facilitare i molti turisti o appassionati di Street Food ad accedere a questo meraviglioso evento senza difficoltà.



La piazza scelta per il Gragnano street food Village racconta la storia del paese e quella della pasta. Ed è proprio qui, dal 2 al 4 novembre, che la Piazza verrà animata da grandi chef e non solo , che dentro il loro fantastico mezzo sorprenderanno tutti.



Evento che già è stato proposto a Nerano dove i risultati sono stati più che ottimi, e nel prossimo weekend proveranno ad ottenere gli stessi esiti a Gragnano.

Ci sono numerosi ape Piaggio, tutte con un nome e un colore diverso, ma soprattutto ognuno con una funzione diversa. Tra queste c'è:" sfizi food "che proporrà il fantastico "cuzzetiello" di pane in varie salse, più tante polpette di tutti i tipi. Un'altra sarò la "Apereventi" del maestro Pizza Chef Antonio Esposito che farà assaggiare tutto il gusto della penisola Sorrentina in questa meravigliosa invenzione gastronomica. 'L'ape bottega janca" porta al Gragnano Street Food Village tutti i sapori della Sicilia come arancini e cannoli. E non poteva mancare la coloratissima "caramellape". Un'altra ape famosa sarà la "Miss hot dog Sorrento Street Food", si tratta di una graziosa bicicletta che viaggia insieme alle altre apette offrendo hot dog di primissima qualità con tanti condimenti divertenti adatti per grandi e piccini. "Ape Bristot" è un gioiellino di Vico Equense che delizierà con un fantastico baccalà. Sarà presente anche un treruote con un forno a legna pronto a sfornare pizze e panuozzi. Ci saranno poi tante altre ape che offriranno :macelleria ,hamburgheria, cuori di sfogliatella, bar kontatto e sfizi food. Dunque le serate si preannunciano più che divertenti e molto interessanti.