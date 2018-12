Cultura & Spettacolo

Gragnano - Babbo Natale in moto distribuisce caramelle per le strade cittadine

di Ciro Giovanni Serrapica lunedì 24 dicembre 2018 - 08:51

Giornata ricca di eventi ieri a Gragnano. La giornata è iniziata di mattina presto con l'evento "Babbo Natale On the road", un gruppo di Babbo Natale su delle moto hanno distribuivano caramelle a tutti i bambini lungo il percorso iniziato da Piazza Aubry ed è proseguito per il rione Rosario ,Piazza Matteotti, frazione Caprile, frazione Aurano, Piazza San Leone, via Vittorio Veneto, villetta Aldo Moro e rientro in Piazza Aumbry, dove c'è stato un momento di festa con la distribuzione di dolci e bevande. Non poteva mancare il brindisi finale.



L' evento è stato organizzato dalla associazione Alma Grania e dalla Pro loco che insieme si sono ripromessi che l'anno prossimo ripeteranno l'evento migliorando anche qualcosa .





Sempre in mattinata, presso la villetta Aldo Moro, si è svolta un’esibizione di pattinaggio organizzata dal "Centro Giovani Santa Caterina", associazione reduce dall’ottimo risultato il giorno prima con “Il villaggio di Babbo Natale". Tanti sono stati i giovani ragazzi partecipanti ma anche tante le persone che hanno ha avuto piacere di osservare lo spettacolo.



Alle 19 poi, in via Roma, è andato in scena il villaggio incantato, dove a partecipare sono stati gli artisti di strada, mangia fuoco, maghi in volo, personaggi di fiabe come "La Bella e la Bestia" e oggetti personificati. La serata è andata avanti fino alle ore 23:00.