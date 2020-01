Castellammare - Ricorrenze di fervore religioso per i santi medici Ciro e Biagio

Cultura & Spettacolo

31 gennaio e 3 febbraio, date da ricordare.

di Antonio Ziino lunedì 27 gennaio 2020 - 20:46

I santi Ciro e Biagio, medici in vita (e anche dopo…) sono certamente quelli che meritano particolare “rispetto”, specie da parte degli anziani che, sembra ovvio, risultano maggiormente bisognosi di cure perché più cagionevoli di salute. Va detto, intanto che, dai primordi della vita, l’umanità, si è sempre rivolta anche alle divinità, alle quali affidare la propria salute. Poi, allontanandosi dalle fatualità, conobbe le virtù terapeutiche delle “erbe” e delle fonti di acque medicamentose, non diffuse su ampi territori. E, si sa, che, passando i tempi, di fronte alla salute, anche i fedeli del Popolo di Dio, sperimentando le medicine naturali, cosiddette “alternative” (principalmente all’erboristeria e all’omeopatia ritenendo incongrui i risultati, si rivolgeva (e si rivolge) ai taumaturghi più “esperti” e più vicini alle loro singole case.



Cioè ai Santi Ciro e Biagio, ritenuti più familiari, veneratissimi e popolarissimi, specialmente a Napoli, Portici Vico Equense e Castellammare di Stabia, Così vediamo che anche qui da noi, c’è una moltitudine di gente che, con fiori, candele e speranza, anche fidando sulla benevolenza dei protettori nel tempo, si avvia nelle giornate della festa per raggiungere le loro dimore. E’ un via vai di gente di ogni ceto sociale.



Questa ritualità, ogni anno, si svolge nell’arco di appena una settimana e i fedeli specie di Castellammare di Stabia e circondario, hanno modo di riaccostarsi, secondo la tradizione lunga almeno quattro secoli, alle immagini dei santi Ciro e Biagio che si venerano nelle chiese parrocchiali dello Spirito Santo e della concattedrale. I due Santi medici, ricevono da tempo importanti riconoscimenti per la loro dimensione ecumenica. Da secoli, infatti, infondono timore, per così dire, per la loro benevola attenzione verso varie patologie che affliggono grandi e piccoli lungo il cammino della loro vita.



Da ricordare che San Ciro si festeggia il 31 gennaio, mentre San Biagio, si festeggia il 3 febbraio nella chiesa cattolica e l'11 febbraio in quella ortodossa. Santo antichissimo, originario della Turchia, si venerava nella chiesa di S. Biagio a Castellammare di Stabia, ubicata nella omonima grotta nel pressi del Rione San Marco. Oggi il Santo si venera nel duomo.



Nel 1695 il vescovo diocesano Annibale di Pietropaolo, sia per la lontananza del sito, una volta veramente lontano dal centro storico, sia perché l'ipogeo, caduto in stato di completo abbandono, decise di trasferire l'altare e la statua del Santo nella cattedrale dove ancora oggi, ormai da tre secoli, si continua a celebrare la sacra liturgia.



San Biagio è ritenuto un "Santo potentissimo otorinolaringoiatra, perché opera nel sovrannaturale” specialmente dal "popolo anziano" perché protegge la gola da affezioni morbose. Perciò mettendo a parte sorta e sorte, Il giorno della festa, secoli or sono, come ora, un pellegrinaggio di fedeli si reca nel duomo (oggi concattedrale), per riempire una bottiglietta di acqua che sgorga da una fontanina "sotto gli occhi del Santo". Molti sorseggiano dell’ acqua fresca appena sgorgata.



San Biagio visse tra il III e IV secolo. Esperto di medicina, visse per lungo tempo in una grotta, forse per sfuggire alle persecuzioni in atto contro i cristiani. Fu nominato vescovo di Sebaste, l'odierna Silvas nella Turchia orientale (conserva il patronato per le malattie della gola da quando guarì un ragazzo che rischiava di morire soffocato a causa di una lisca conficcatasi in gola). Arrestato, fu condotto innanzi al governatore Agricolao, che di fronte alla perseverante posizione di fede a Dio, fu flagellato con pettini usati per cardare la lana.

La grotta di san Biagio nel Seicento fu affidata ai cardatori di lana (carminatores), i quali avevano come protettore il Santo). Poco distante vi è la località Carmiano.



Le prime comunità cristiane - risalenti a Stabia agli albori del cristianesimo - vivevano con passione la loro testimonianza che si manifestava nella disponibilità a imitare Gesù in tutto: nella predicazione itinerante e nel sacrificio estremo della propria vita.



Nei primissimi secoli le violente persecuzioni patite dalle comunità cristiane praticamente in ogni angolo del mondo allora conosciuto furono vissute come un segno premonitore della fine del mondo e il termine "martirio" divenne sinonimo di morte violenta patita per non rinnegare la fede.



Ai martiri fu attribuito il carisma della santità e la consapevolezza che i defunti condannati per la fede fossero pieni di Spirito Santo fu alla base del loro culto. La loro vita, così simile a quella di Gesù, era venerata come fonte di espiazione dei peccati di tutto il popolo cristiano.



Questa venerazione dei martiri fu all'origine anche della scansione sacra del computo dei giorni, ovvero dei calendari, poiché, dalla fine del II secolo, si prese a festeggiare il dies natalis del martire, ovvero il giorno della sua morte considerato però come giorno di nascita alla gloria di Dio.



Il martirio di S. Biagio avvenne nel 315 o 316 sotto il regno dell'imperatore Licinio. Non è citato nel martirologio di san Gerolamo (347-419), ma in quelli europei del nono secolo.



Dal V secolo il culto dei martiri crebbe con il sorgere di cappelle, poi chiese e basiliche, elevate sulle loro tombe. Sempre in tale periodo furono fissati i criteri fondamentali attraverso i quali attribuire il titolo di martire: "doveva aver patito una morte violenta, dipesa da causa esterna e indipendente dalla propria volontà (allo scopo di evitare l'auto-martirio). Inoltre la morte doveva essere avvenuta a causa della propria fede o di virtù morale riferibile a Dio e doveva essere stata accetta consapevolmente con una particolare predisposizione d'animo".



In Campania molti paesi e località sono dedicati al Santo: la considerevole attività di cardatura della lana praticata soprattutto dalle donne di campagna e montagna dove abbondavano i pascoli, favorì la diffusione del culto del popolare Santo, al quale sono anche dedicate numerose leggende.



Ciro e Biagio, elevati agli onori degli altari, erano eremiti e come tutti gli eremiti le loro storie sfuggono ad indagini più complete per poter creare un inquadramento storico o perlomeno arricchirne la narrazione biografica.



I due Santi, secondo molti autori, nel secoli trascorsi venivano raffigurati con bimbi (san Biagio guarì un bimbo che aveva ingoiato una lisca di pesce) e la palma, l'antica simbologia della palma del martirio e, in generale, la palma intesa come simbolo del Cristianesimo, si collega all'Oriente, cioè alla terra dove maggiormente si trova questo albero slanciato e vigoroso con possenti pennacchi di foglie disposti a raggio come quelli del sole. Si pensava che la pianta nel fiorire e generare i frutti (e quindi i semi) morisse: il legame con il martirio è quindi dovuto a una simbologia di sacrificio. La stessa simbologia si trova alla base nel motivo della candelabra.



Il suo significato è quello della vittoria, dell'ascesa, della rinascita e dell'immortalità..



Questo simbolo, ovviamente è molto diffuso in tutto il mondo cristiano e largamente utilizzato nelle figurazioni, abbiamo notizia che anche in America il simbolo “giunse” quelle zone. Nel 1901 alcuni emigrati Marinesi negli Stati Uniti donarono al paese la statua di San Ciro che fu sistemata a Piazza Duomo- oggi Piazza Saint Sigolene.

