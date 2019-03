Cultura & Spettacolo

Castellammare - Gemma. storie di piccole e grandi donne. Venerdì la presentazione del libro

domenica 3 marzo 2019 - 15:13

Venerdì 8 marzo, alle ore 18:30, al Mondadori Bookstore di Castellammare di Stabia (via Santa Maria dell’Orto, 35, tel. 081802 6179) per festeggiare la Festa della Donna, la giovane esordiente Valeria Cimmino presenta il suo libro Gemma - Storie di piccole e grandi donne edito da Iuppiter Edizioni. Con l’autrice intervengono il giornalista Pierluigi Fiorenza e l’editor e sceneggiatore Maurizio Fiume. Letture di Anna Spagnuolo. Il libro ha ottenuto il Premio Nuove Opere, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.



Il libro



Sulla scia del filone narrativo al femminile portato alla ribalta dall’Amica Geniale, Valeria Cimmino, giovane autrice napoletana, ci parla del suo primo libro, Premio Nuove Opere (con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”), pubblicato da Iuppiter Edizioni.



Violante, Paolina, Adelaide, Sarah e la stessa Valeria sono solo alcune delle donne che tra atmosfere oniriche, gesti quotidiani ed eventi inaspettati popolano le pagine di questo libro singolare.





Donne alle prese con gioie e dolori.



Tutte diverse tra loro.



Tutte alla ricerca dell’amore, della felicità, di un posto nel mondo.



Donne che sognano.



Donne che vogliono realizzare le proprie ambizioni.



Anche a costo della propria vita.



Anche a costo di mostrare sentimenti perfidi e meschini.



Donne mai banali.



Per chi ama narrazioni al femminile troverà in questo volume atmosfere da amica geniale, rivisitate con lo sguardo di una trentenne dei nostri giorni nei racconti di Gemma – storie di piccole grandi donne, della giovane esordiente napoletana Valeria Cimmino.





L’autore



Valeria Cimmino è nata nel 1987 a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Diplomata al liceo classico, sta per laurearsi in Beni Culturali. Ha studiato recitazione e ha avuto alcune esperienze al cinema e al teatro. Ama l'arte, la letteratura, il cinema e viaggiare. Sogna sin da bambina di diventare una scrittrice e Gemma - Storie di piccole e grandi donne è il suo primo libro.