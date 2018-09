Cronaca

Vico Equense - Torna a bruciare la località di Arola: canadair ed elicotteri in azione

Il rogo divora i Lattari dalle prime luci dell'alba. Sul posto vigili del fuoco e mezzi aerei

domenica 30 settembre 2018 - 15:07

Dopo poco più di un anno tornano a bruciare i Monti Lattari. Nei pressi della località Arola, zona alta di Vico Equense, un incendio sta divorando la vegetazione dalle prime ore di questa mattina. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco oltre che i mezzi aerei della protezione civile: un canadair e l'elicottero Eriksson sorvolano il Comune costiero per spegnere le fiamme. Pochi giorni fa un altro incendio devastò la Statale che conduce a Positano mentre piccoli roghi si sono diffusi sempre nella zona alta di Vico. E' allarme quindi per il Parco dei Monti Lattari che per tutta l'estate è stato praticamente immacolato.

Soprattutto il Faito, rispetto a quanto successe lo scorso anno, non è stato interessato da nessun tipo di rogo. Per prestare il primo soccorso alle famiglie residenti ad Arola, si stanno recando sul posto sia il sindaco Andrea Buonocore che il Presidente dell'Ente Parco Tristano Dello Joio. Si tenta di spegnere le fiamme il prima possibile ed evitare così che l'incendio possa diffondersi velocemente anche verso il centro abitato. I mezzi aerei della protezione civile saranno in attività per tutta la durata di oggi e fino al tramonto quando l'incendio, secondo le intenzioni dei soccorritori, sarà circoscritto.

Gli ultimi articoli di Cronaca