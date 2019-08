Cronaca

Vico Equense - Incidente sulla Basentana, quattro giovani coinvolti

Per accertare le cause dell'incidente, forse dovuto ad un colpo di sonno, sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico.

di Vittoria Samaria lunedì 26 agosto 2019 - 13:01

In un tragico incidente ieri mattina sulla Basentana 406, sono rimasti coinvolti quattro ragazzi di Vico Equense, un ragazzo e tre ragazze, che si stavano recando a Gallipoli, in Puglia, per una settimana di vacanza.



Tra le provincie di Matera e Potenza in Basilicata, all'altezza dello svincolo di Tricarico, la Lancia Musa bianca sulla quale viaggiavano è andata a sbattere nel guardrail. I ragazzi sono stati trasportati all'ospedale San Carlo di Potenza dal personale del 118 intervenuto prontamente anche con un'eliambulanza.

Due di loro, gli occupanti i sedili anteriori, sono in gravi condizioni: - Il guidatore ha il bacino e le braccia lesionate, la ragazza ha un trauma toracico. Entrambi si trovano attualmente nel reparto di rianimazione dell' Ospedale San Carlo di Potenza.



