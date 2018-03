Cronaca

Torre del Greco - Viola la sorveglianza speciale, la Polizia arresta 33enne

sabato 17 marzo 2018 - 15:35

Immagine di repertorio non associata alla notizia

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco, hanno arrestato Terrone Giuseppe, di anni 33, con pregiudizi di polizia, per il reato di inosservanza delle obbligazioni derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di Soggiorno, che prevedeva l’obbligo di rincasare e permanere nella propria abitazione dalle ore 20,00 alle ore 07,00.



I poliziotti, nell’ambito dei servizi di controllo, mentre stavano percorrendo via B. Cozzolino nel Comune di Ercolano, direzione Portici, all’altezza del locale mercato dei fiori, hanno notato all’interno di una vettura condotta dal 33enne camminare nel senso opposta di marcia.



Gli agenti hanno tentato di fermare la vettura e sebbene fossero stati utilizzati i dispositivi supplementari acustici e visivi, di tutta risposta l'uomo ha accelerato tentando di fuggire, creando panico tra i frequentatori e passanti della zona.

Bloccato, dopo un breve inseguimento, in via Circumvallazione, è stato arrestato.



Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dopo aver svolto questa mattina il rito per direttissima, l’arrestato è stato accompagnata presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari.

