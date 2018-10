Cronaca

Torre del Greco - Spaccio di stupefacenti, 27enne nei guai

giovedì 4 ottobre 2018 - 19:09

Questo pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato C.C., 27enne di Torre del Greco per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.



I poliziotti, a seguito di un’attività info investigativa hanno fatto irruzione in un’ abitazione in Vico Bufale, utilizzata dal 27enne.



A seguito del controllo gli agenti hanno rinvenuto in un mobiletto della cucina 7 involucri contenente cocaina per un peso di circa 4 grammi, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento.





La sostanza stupefacente nonché tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.



L'uomo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per la giornata di domani.

