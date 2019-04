Cronaca

Torre del Greco - Rubano in un appartamento ma vengono scoperti: arrestati due napoletani

I due avevano contanti per 1200 euro, 4 anelli, 3 orologi di valore e attrezzi vari atti allo scasso

martedì 9 aprile 2019 - 19:26

Stamane gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Russo Luigi di quarantasette anni e Pengue Antonio di ventinove anni, entrambi napoletani, per il reato di furto aggravato in concorso tra loro. I poliziotti, durante il normale controllo del territorio, hanno notato due persone mentre salivano a bordo di un’autovettura, con il motore acceso, ferma nei pressi di uno stabile di via Molise. L’auto è stata bloccata e i due hanno subito tentato la fuga a piedi.

Gli agenti immediatamente li hanno rincorsi nel vicino centro cittadino, li hanno arrestati; i due avevano contanti per 1200 euro, 4 anelli, 3 orologi di valore e attrezzi vari atti allo scasso. Dai controlli immediatamente effettuati, i poliziotti, hanno accertato che i due avevano svaligiato un appartamento nello stabile di via Molise. Gli agenti hanno rintracciato l’ignara vittima a cui hanno restituito la refurtiva. I due sono stati arrestati.