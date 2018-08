Cronaca

Torre del Greco - Litiga con la moglie e la picchia. Carabinieri arrestano un 45enne

L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.

sabato 11 agosto 2018 - 12:54

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

I Carabinieri della locale aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 45enne di via San Giuseppe alle Paludi già noto alle forze dell'ordine e in atto agli arresti domiciliari. Al culmine di una lite scoppiata per futili motivi aveva aggredito in casa la compagna coetanea, proseguendo anche all’esterno all’arrivo del 118. Alla donna sono stati diagnosticati traumi guaribili in 2 giorni.

La figlia 15enne, intervenuta per difendere la madre, si è invece procurata un taglio con il vetro di una porta giudicato guaribile in 5 giorni. Nei locali della caserma l’uomo ha accennato a opporre resistenza agli operanti ma è stato prontamente bloccato. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.

