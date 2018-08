Torre del Greco - Crollo ponte: padre vittima, Â«ammazzatoÂ». Segui la diretta

Cronaca

Torre del Greco - Crollo ponte: padre vittima, «ammazzato». Segui la diretta

Chiesa e piazza gremita di gente a Torre del Greco per l'ultimo saluto ai 4 ragazzi morti nel corllo del ponte Morandi a Genova.

venerdì 17 agosto 2018 - 18:18

Chiesa e piazza gremita di gente a Torre del Greco per l'ultimo saluto ai 4 ragazzi morti nel corllo del ponte Morandi a Genova. Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono stati così ricordati nel loro ultimo viaggio, prma di quello maledetto verso Nizza dove hanno trovato la morte.



"Lo Stato non ha tutelato i suoi cittadini. Da domani quella legata alla morte di mio figlio sarà una battaglia per trovare i colpevoli della morte di Giovanni, dei suoi amici e di tutti i morti che non possono essere solo un numero". Così Roberto Battiloro, padre del ragazzo di 29 anni deceduto nel crollo del ponte a Genova insieme con tre amici (Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione) poco prima dei funerali dei ragazzi a Torre del Greco. "Mio figlio è stato ammazzato. Vittima di un destino beffardo ma anche di chi non ha pensato che su quel ponte potevano esserci dei figli di gente oggi disperata" ha aggiunto Battiloro.



All'esterno del casello di Torre del Greco nella notte è stato posto uno striscione (poi rimosso) nel quale si leggeva ''Antonio, Matteo, Giovanni e Gerardo... non è stato il fato ma lo Stato!''.



«Siamo qui per stare vicino alle famiglie di Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo quattro giovani la cui vita è stata spezzata per colpa dell’incuria dell’uomo.

Questo è il momento del dolore ma per il rispetto della loro memoria e delle loro famiglie è giusto sapere perché è accaduto tutto ciò. Non si può morire per negligenza, incuria o superficialità perché questa è violenza contro l’umanità. Non è accettabile pensare che sia stato il destino a provocare questa immane tragedia. La morte di un figlio è innaturale: con Matteo, Gerardo, Antonio e Giovanni se ne va una parte dei loro genitori. Cosa possiamo dire ai genitori che vivranno nel dolore? Quale giustificazione? Quel figlio morto per colpa non sua era un progetto di famiglia che ora non c’è più». Queste le parole del cardinale Crescenzo Sepe riportate da internapoli.it durante l’omelia ai funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco morti nella strage del ponte Morandi a Genova.







