Cronaca

Torre del Greco- Bloccato dai carabinieri e arrestato mentre percuote la convivente

La donna è stata affidata ai medici dell’ospedale di Boscotrecase che le hanno medicato le contusioni riportate al cranio e al braccio sinistro.

lunedì 30 aprile 2018 - 11:08

Un 38enne di Torre del Greco è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Torre Annunziata intervenuti nell’abitazione in cui vive con la compagna dopo una chiamata al 112 da parte di lei.



I militari lo hanno bloccato mentre le usava violenza per farsi consegnare 150 euro. L’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, dopo di che tradotto ai domiciliari a casa di congiunti; sarà giudicato con rito direttissimo.





La donna è stata affidata ai medici dell’ospedale di Boscotrecase che le hanno medicato le contusioni riportate al cranio e al braccio sinistro.

Gli ultimi articoli di Cronaca