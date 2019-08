Cronaca

Torre Annunziata - Spari nella notte, 24enne ferita mentre era in sella alla moto

Era con il fidanzato e stava transitando in via Settetermini.

di Francesco De Sio giovedì 22 agosto 2019 - 19:16

Terrore nella notte a Torre Annunziata, dove un nuovo episodio di violenza ha visto coinvolta addirittura una ragazza, 'colpevole' solo di trovarsi in compagnia probabilmente della persona sbagliata al momento sbagliato. Attorno alle 4 di stanotte la giovane, una 24enne incensurata di Boscoreale, era in sella a un motociclo in via Settetermini insieme al fidanzato 26enne, originario di Boscotrecase, quando il loro scooter è stato affiancato da due uomini con casco integrale su una moto di grossa cilindrata. Repentinamente - stando al racconto delle vittime - uno dei due centauri ha estratto una pistola e fatto fuoco verso lo scooter della coppia. Tre i colpi esplosi, probabilmente mirando il suolo o le ruote del mezzo. Uno sparo, tuttavia, ha finito per centrare la ragazza alla gamba destra.

La 24enne è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Boscotrecase, dove le sue condizioni e le ferite riportate sono state subito giudicate non gravi, tanto che già nel pomeriggio la giovane è stata dimessa. Sul caso indagano ora i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi. La Quinta sezione del Nucleo investigativo della caserma oplontina ha rinvenuto sul posto tre bossoli e un'ogiva. Le indagini per far luce sull'accaduto restano in corso e al momento i militari hanno fatto sapere di non aver escluso alcuna pista. Si lavora soprattutto per chiarire alcuni aspetti del passato del fidanzato, volto noto alle forze dell'ordine visti i precedenti per furto.