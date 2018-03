Cronaca

Torre Annunziata - Spacciava crack, carabinieri arrestano un 31enne

L’arrestato è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

giovedì 15 marzo 2018 - 12:33

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, durante un servizio antidroga, hanno arrestato C.I., un 31enne del luogo già noto alle forze dell'ordine.



Gli operanti l’hanno osservato a distanza in via Madonna del Principio mentre in sella al suo scooter cedeva una dose di crack.





La conseguente perquisizione personale ha portato al sequestro di circa 6 grammi di cocaina e crack in dosi e di 85 euro ritenuti provento dell’attività illecita.



