Cronaca

Torre Annunziata - Ruba un'auto ma viene subito preso dai carabinieri

E' stato tradotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. La vittima, invece, si è vista restituire la refurtiva.

lunedì 30 aprile 2018 - 11:10

Su via Roma aveva scelto una Volkswagen Golf e aveva forzato la portiera asportando lo stereo, un paio di occhiali, un paio di scarpe antinfortunistica e un mp3: in totale circa 900 euro di refurtiva.



Un 49enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato però notato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia oplontina che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato.





