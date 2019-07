Cronaca

Torre Annunziata - Raid armato in un supermercato di via Plinio, razziati 1400 euro

I due malviventi sono entrati in azione sabato pomeriggio armati di pistola e con volto coperto, poi la fuga in sella a una moto.

di Francesco De Sio lunedì 15 luglio 2019 - 12:41

Ancora un sabato di paura per il commercio a Torre Annunziata. Attorno alle 17, due banditi armati e con volto coperto hanno fatto irruzione nei locali dell'MD di via Plinio. Un orario insolito in cui in genere i negozi - specie nei weekend - risultano essere abbastanza affollati. Evenienza che non ha fermato i malviventi: pistola in pugno, i due hanno minacciato i dipendenti facendosi consegnare l'incasso di giornata. Il tutto di fronte a file di clienti paralizzati dal terrore. Ultimate le operazioni, i ladri si sono dati alla fuga in sella alla moto parcheggiata all'uscita del locale.



Immediate le segnalazioni alle forze dell'ordine, con una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che è subito giunta sul posto dopo essere stata allertata dai dipendenti del supermercato. I militari non hanno potuto far altro che raccogliere le prime testimonianze di quanto avvenuto e prendere visione dei filmati della rapina ripresi dalle telecamere di sicurezza interne.

Elementi che potrebbero comunque essere utili all'identificazione e alla cattura dei criminali, fuggiti - si stima - con un bottino da circa 1400 euro in contanti.



La tecnica utilizzata dai rapinatori è la stessa del colpo perpetrato qualche settimana fa ai danni del Bar della Palma in via Vittorio Veneto. Anche in quel caso gli uomini entrati in azione erano due, entrambi armati di pistola, poi allontanatisi a bordo di una moto. L'unico elemento di discontinuità, in questo senso, è rappresentato proprio dall'orario scelto per l'incursione: nel primo caso il raid si era consumato di notte, stavolta i malviventi hanno scelto di sfidare i rischi del caso e presentarsi all'MD in pieno giorno. Dettagli che lasciano ipotizzare che quanto accaduto potrebbe ripetersi.