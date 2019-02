Cronaca

Torre Annunziata - Pericolo crollo, evacuate 5 famiglie in corso Vittorio Emanuele III

Allertati i vigili del fuoco di Castellammare dopo gli scricchiolii uditi dal palazzo adiacente abbandonato, la strada era già stata chiusa al traffico.

di Francesco De Sio venerdì 22 febbraio 2019 - 21:46

Paura all'ordine del giorno a Torre Annunziata. Dopo la chiusura al traffico della scorsa settimana, corso Vittorio Emanuele III è tornato al centro della scena per il pericolo crollo di un edificio abbandonato: nuovi scricchiolii sarebbero infatti stati uditi da tutto il vicinato. Ad accorgersi della grande precarietà della situazione, sono state per l'appunto le famiglie che abitano nel palazzo adiacente.



Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, poco prima delle 19 alcuni condomini hanno avvertito dei rumori sospetti subito ricondotti allo stabile pericolante, per cui già la settimana scorsa la strada era stata interdetta alla circolazione. Insomma, meglio non rischiare: immediata è partita infatti la chiamata ai vigili del fuoco. L'intervento dei caschi rossi di Castellammare di Stabia è stato tempestivo, così come la verifica statica della struttura.





Gli stessi vigili hanno quindi disposto in via precauzionale lo sgombero delle cinque famiglie per motivi di sicurezza. L'edificio sgomberato in serata ha infatti lo stesso ingresso del palazzo dichiarato a rischio crollo: un eventuale cedimento comprometterebbe quindi la staticità del palazzo adiacente. E in questi casi, si sa, la prudenza non è mai troppa.



Presente sul posto anche gli agenti della polizia municipale oplontina, che si sono occupati di notificare il provvedimento ai cinque nuclei familiari evacuati. Le persone coinvolte dallo sfratto temporaneo trascorreranno la notte altrove, in attesa che già domani i tecnici comunali effettueranno le verifiche del caso per comprendere al meglio la situazione dell'immobile pericolante.