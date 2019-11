Cronaca

Torre Annunziata - Operazione dei carabinieri, perquisiti abitazioni di soggetti a 'rischio'

Denunciate 3 persone. 49enne trovato in possesso di sigarette di contrabbando.

sabato 30 novembre 2019 - 17:06

Immagine di repertorio non associata alla notizia

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e del Reggimento Campania hanno perquisizioni una serie di abitazioni di soggetti con gravi precedenti nel Rione Provolera e nel quartiere Annunziata. le principali vie di accesso alle aree erano filtrate da posti di controllo.



3 persone sono state denunciate: un 29enne e un 18enne già noti alle forze dell’ordine sono stati sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Un 49enne, anch’egli con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 72 pacchetti di sigarette di contrabbando nascosti nel doppiofondo del bagagliaio della sua auto.



4 giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni sono stati beccati in possesso di quantità per uso personale di marijuana e segnalati alla Prefettura di Napoli.

Torre Annunziata - Operazione dei carabinieri, perquisiti abitazioni di soggetti a 'rischio'

Condividi Facebook Twitter