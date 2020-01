Cronaca

Torre Annunziata - Maximall, creerà 1500 posti di lavoro

Presentato al pubblico il nuovo grande investimento nel comprensorio vesuviano.

di Gennaro Esposito mercoledì 22 gennaio 2020 - 15:19

200mila metri quadrati, 170 milioni di euro tutti provenienti da privati e potenziali 1500 posti di lavoro. Sono questi alcuni dei numeri del nuovo centro commerciale che sorgerà fra Torre Annunziata e Pompei che prenderà il nome di Maximall. Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi, alla presenza del sindaco oplontino Vincenzo Ascione e della società che ha curato il progetto, è stato presentato al pubblico il nuovo grande investimento nel comprensorio vesuviano. La struttura diventerà fra le più grandi del sud Italia e potrebbe vedere la luce entro il 2021. I lavori infatti partiranno a breve e potrebbero concludersi nel giro di due anni. Un progetto ambizioso che potrebbe restituire alla città di Torre Annunziata una ex aerea industriale inutilizzata da anni.



Il nuovo centro commerciale ospiterà circa 200 negozi (e 30 ristoranti) con le migliori marche internazionali. Inoltre al suo interno è previsto anche un cinema da 8 sale ma anche un teatro.

All'esterno dovrebbe sorgere un'area per spettacoli da circa 8mila metri quadri che andrebbe ad accogliere la clientela soprattutto nel periodo estivo. La novità è che nei pressi del Maximall sarà realizzato anche un albergo da oltre 130 camere per spingere i turisti a restare bel comprensorio vesuviano e a goderne le bellezze. Il tutto per battere il turismo mordi e fuggi che si potrebbe venire a creare con la nuova inaugurazione.



Ma il nuovo centro commerciale sta riscuotendo già numerose critiche. In primis perché a pochi km di distanza ne è stato aperto un altro solamente pochi anni fa che sta mettendo in ginocchio il commercio cittadino. Il rischio è che il Maximall potrebbe mettere la parola fine ai negozi del centro città che andrebbero in crisi per la vicinanza di questo nuovo colosso dello shopping. Ma la partnership pubblico - privato è andata avanti, senza sosta. Ed ecco che nel 2021 si avrà il nuovo centro commerciale.

