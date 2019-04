Cronaca

Torre Annunziata - Inseguimento per le vie del centro, denunciati due pregiudicati

I due, in sella a uno scooter, hanno eluso l'alt degli agenti di polizia in via Veneto prima di essere bloccati poco dopo nei pressi di via dei Mille.

di Francesco De Sio giovedì 25 aprile 2019 - 14:28

In trasferta a Torre Annunziata per acquistare droga da rivendere successivamente nella loro Torre del Greco. E' questo lo scenario ipotizzato dagli agenti di polizia del commissariato oplontino, che ieri sera hanno inseguito e beccato due pregiudicati corallini, entrambi con precedenti legati al mondo della droga, sfuggiti all'alt delle forze dell'ordine in una routinaria attività di controllo sul territorio.



La fuga dei soggetti ha dato il via ad un rocambolesco inseguimento partito da via Vittorio Veneto e trascinatosi per alcune centinaia di metri. I due, in sella a uno scooter di piccola cilindrata, hanno infatti continuato la folle corsa in via dei Mille. Nel frattempo, il passeggero si è lanciato dal motociclo e ha proseguito la corsa a piedi per cercare di seminare gli agenti: nulla da fare per lui, bloccato nei pressi della caserma dei carabinieri.

Il ragazzo sul mezzo è stato invece preso subito dopo in una traversa di via dei Mille.



Uno dei giovani, tra l'altro, è risultato già sottoposto all'obbligo di dimora a Torre del Greco, quindi violato. Per entrambi, comunque, la perquisizione personale non ha portato alle luce tracce di sostanze stupefacenti: per questo motivo i due se la sono cavata con una denuncia a piede libero e sono stati segnalati all'autorità giudiziaria solo per resistenza a pubblico ufficiale.