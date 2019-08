Cronaca

Torre Annunziata - In arrivo in città un centro di smistamento di Amazon

Il deposito dovrebbe sorgere nel quartiere di Rovigliano, in via Provinciale Schiti: l'area è già stata bonificata.

di Francesco De Sio venerdì 9 agosto 2019 - 11:33

Amazon, il colosso statunitense di e-commerce più famoso del mondo, è pronto ad aprire i battenti anche a Torre Annunziata. Le indiscrezioni arrivano direttamente dalla città oplontina e parlano di una sede di stoccaggio per rafforzare la presenza della multinazionale sul territorio e su tutta l'area costiera. Il deposito dovrebbe sorgere presso alcuni capannoni di via Provinciale Schiti, nel quartiere di Rovigliano. Per l'ufficialità residenti e curiosi attendono solo di vedere il logo di Amazon affisso sulla facciata dei magazzini.



La novità sarebbe accolto con entusiasmo in città: i benefici migliori riguarderebbero la bonifica di un'area attualmente assai degradata come quella in prossimità dell'arenile.

I lavori, in questo senso, sono già iniziati, a parziale conferma della notizia. Anche in termini occupazionali, seppur privata, l'istituzione di una nuova sede di Amazon costituirebbe una boccata d'ossigeno per i lavoratori del territorio. La stessa classe dirigente di palazzo Criscuolo ha manifestato soddisfazione per l'opportunità di visibilità in arrivo. Si attendono novità a stretto giro.