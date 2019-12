Cronaca

Torre Annunziata - Forte vento in città, crolla un ponteggio in via Andolfi. Nessun ferito

La struttura probabilmente non era stata fissata correttamente

di genesp domenica 22 dicembre 2019 - 11:16

È crollata nella notte sotto i colpi del forte vento. Solo per fortuna nessun automobilista si è trovato nei paragi al momento della caduta. Attimi di paura in via Andolfi a Torre Annunziata, a due passi da Pompei, dove a causa delle violenti folate di vento un ponteggio si è abbattuto sulla carreggiata. I resti della struttura giacciono ancora nel bel mezzo della strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e deviare il traffico veicolare.

Fortunatamente non si registrano feriti: al momento del crollo la zona era completamente deserta. I residenti sono stati allertati dal forte boato ed hanno immediatamente chiesto aiuto ai soccorsi.



Probabilmente il ponteggio è crollato in quanto non è stato fissato correttamente. Sul posto anche i tecnici comunali che stanno individuando la causa della caduta. Lo stabile in questione era in manutenzione da qualche settimana.

