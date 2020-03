Cronaca

Torre Annunziata - Emergenza Coronavirus, attivato il Centro Operativo Comunale

«Stiamo lavorando nell’interesse dei cittadini e della salvaguardia della salute pubblica».

lunedì 9 marzo 2020 - 19:31

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, sin dalle primissime fasi della diffusione in Italia dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha informato la cittadinanza sui rischi legati al Coronavirus e delle regole comportamentali da seguire per evitare possibili contagi.



Ciò è stato fatto attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook di ordinanze comunali, regionali e di decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, sono stati affissi anche dei manifesti sull’intero territorio cittadino.



Dal punto di vista della operatività, il Comune ha provveduto alla sanificazione, a proprie spese, di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti in città e, lo scorso fine settimana, è stata effettuata la disinfezione di tutti gli uffici comunali.



Questa mattina, inoltre, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, costituito da sindaco, Asl, Protezione Civile, Polizia Locale e dirigenti comunali. Per segnalazioni o chiarimenti sull’emergenza Coronavirus è possibile contattare il numero di telefono 081.861.10.14 (dopo le ore 21 la telefonata verrà trasferita direttamente al sindaco o al comandante della Polizia Locale).



E’ stata anche introdotta una nuova disciplina d’accesso da parte degli utenti agli uffici comunali.

Per i servizi di Stato Civile, Cimiteriali, Sociali, Rete Stradale, Polizia Locale, Protezione Civile, Tutela Ambientale e Protocollo Generale, sarà consentito l’accesso esclusivamente con la limitazione di un massimo di 2 persone alla volta e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli altri servizi la modalità di interazione avverrà attraverso prenotazione telefonica ai riferimenti di contatto indicati nell’ordinanza sindacale.



«Alla luce di quanto su esposto – afferma il sindaco Vincenzo Ascione - appare chiaro che ogni polemica sollevata in questi giorni da qualche consigliere comunale ed esponente politico circa l’inoperosità di questa Amministrazione sull’emergenza Coronavirus è solo strumentale e fuori luogo. In un momento in cui si dovrebbe proseguire tutti uniti per la salvaguardia della salute dei cittadini, si preferisce, ancora una volta, dare spazio a polemiche per un po’ di visibilità su qualche testata giornalistica. Noi proseguiremo per la nostra strada continuando a fare il nostro dovere, e - conclude Ascione - invitiamo i cittadini ad attenersi alle norme comportamentali suggerite dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare la possibile diffusione del contagio».

