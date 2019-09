Cronaca

Torre Annunziata - Doppio raid in pizzeria, arrestato il presunto responsabile

Si tratterebbe di un 25enne oplontino bloccato ieri sera durante un altro colpo, avrebbe agito per due volte contro il ristorante 'I Fratelli Caponi'.

di Francesco De Sio venerdì 6 settembre 2019 - 21:01

Per gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, sarebbe stato lui a colpire per due volte in pochi giorni la pizzeria 'I Fratelli Caponi', scassinando una finestra del locale ad agosto e a settembre. Ieri sera Carmine Iorio, 25enne oplontino, è stato fermato dai tutori della legge mentre tentava - secondo la stessa ricostruzione degli investigatori - di compiere un nuovo raid con modalità simili a pochi chilometri di distanza. Il ragazzo è stato quindi posto in manette dai poliziotti di corso Umberto, guidati dal primo dirigente Claudio De Salvo.



Iorio, oltre che del danneggiamento con effrazione della nota pizzeria di Torre Annunziata, dovrà ora rispondere anche dell'accusa di tentato furto, avvenuto nella circostanza di ieri sera in un noto mobilificio di Pompei.

Proprio i titolari del ristorante del centro storico avevano denunciato l'altro ieri l'accaduto con un post sui propri canali social che aveva fatto il pieno di condivisioni e solidarietà in città. Il 25enne è stato fermato dagli agenti e giudicato già nel pomeriggio con rito direttissimo: rappresentato dall'avvocato penalista Anna Fusco, Carmine Iorio è stato trasferito agli arresti domiciliari.