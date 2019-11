Torre Annunziata - Bomba in piazza Imbriani, indagato l'uomo che l'ha ritrovata

Cronaca

Poco chiari i suoi racconti: «L'ho anche lanciata in aria ma non è esplosa». Forse qualcuno voleva far saltare la fontana.

di sr venerdì 1 novembre 2019 - 09:11

Una bomba a mano senza linguetta, che per alcuni istanti ha rischiato anche di esplodere tra le mani di chi l’aveva ritrovata. A Torre Annunziata poteva essere una strage, ma per fortuna non si sono registrate vittime.



Ieri mattina, come abbiamo anticipato, una chiamata alla polizia fa scattare l’allarma nella città oplontina: «Ho trovato una bomba, è in piazza Imbriani». Immediatamente scatta il piano sicurezza, la zona viene delimitata e resa inaccessibile per diverse ore, fino a quando gli artificieri la fanno brillare.



Nell’attesa emergono i particolari del ritrovamento. A renderli noti è Pasquale Gallo, un uomo del posto che spesso rovista tra i rifiuti, che racconta a chi gli chiede conto di quanto accaduto. «Stavo camminando in piazza Sant’Alfonso. In un angolo, dove ci sono dei rifiuti, ho visto questa bomba. L’ho raccolta e mostrata agli amici, nessuno pensava fosse una bomba vera. L’ho anche lanciata in aria». Gesti inconsulti che fortunatamente non hanno provocato l’esplosione dell’ordigno.

E così la bomba, tra un lancio in aria ed un calcetto, è arrivata a piazza Imbriani.



Quando arrivano gli artificieri, poco distante dalla bomba, viene ritrovata anche la spoletta. Un particolare che contrasta con il racconto di Gallo. Una prima ipotesi che comincia a farsi largo è che qualcuno voleva far saltare in aria la fontana lanciandogli contro la bomba che però non è esplosa.



Intanto Gallo continua nei suoi racconti, anche quando arriva il sindaco Ascione per rendersi conto di persona di quanto stesse accadendo. Ma le versioni iniziano ad essere contrastanti tra loro e così la polizia decide di portarlo in caserma ed interrogarlo. Si cerca di capire cosa sappia realmente di quell’ordigno che nel frattempo viene fatto brillare dagli artificieri. Alla fine Gallo viene iscritto nel registro degli indagati. Ora toccherà alle forze dell’ordine ed alla magistratura cercare di capire la provenienza e lo scopo di quella bomba.

