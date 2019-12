Cronaca

Torre Annunziata - A fuoco mercato ortofrutticolo di Via Roma, indagano le forze dell'ordine

L'incendio è divampato intorno alle 14, bruciando quintali di frutta e verdura. Non si esclude la pista dolosa.

di Davide Soccavo mercoledì 18 dicembre 2019 - 12:15

Un terribile rogo che ha distrutto gran parte del mercato ortofrutticolo. Un episodio verificatosi ieri intorno alle 14 nei pressi di Via Roma. Era l'orario di chiusura delle attività, i commercianti stavano per abbassare tutte le transenne, quando all'improvviso è scattato un allarme. All'interno di uno dei capannoni sono cominciate fiamme, distruggendo gran parte dei prodotti provenienti da tutta la provincia di Napoli. Quintali di frutta e verdura sono state ridotte in cenere.



Una vicenda che ha lasciato sotto shock i lavoratori e sulla quale le forze dell'ordine stanno indagando proprio in queste ore.

Pare che il rogo sia partito da un capannone dove vi lavora un fruttivendolo di Angri. Oltre ad esso, altri tre capannoni hanno preso fuoco. A dare l'allarme sono stati i residenti quartiere, i quali, dopoa aver notato del fumo che usciva da uno dei box, hanno subito chiamato i carabinieri. Cinque squadre di vigili del fuoco provenienti da Torre del Greco, invece, sono giunti sul posto per domare le fiamme. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, ma non si esclude la pista dolosa. Nel frattempo, proseguono le indagini, nonostante per ora non ci siano immagini dalle telecamere di videosorveglianza.

