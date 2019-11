Cronaca

Terzigno - Demolizioni in via Panoramica, ancora ruspe in azione. Residenti sul piede di guerra

Infuriati anche i residenti dei palazzi limitrofi

di Alina Cescofra martedì 19 novembre 2019 - 19:54

Le demolizioni dei 14 appartamenti di Via Panoramica a Terzigno, continuano e stanno mettendo a dura prova la pazienza degli abitanti dei parchi residenziali circostanti. Già sabato scorso i lavori erano stati fermati a causa delle enormi quantità di polveri sottili che i lavori stavano producendo. Stamattina i proprietari degli appartamenti del Parco De Falco hanno nuovamente chiamato le forze dell'ordine. Si sono accorti che l'utilizzo della cisterna piena d'acqua, necessaria a ridurre la produzione di polveri durante i lavori è solo di facciata.





Infatti hanno notato che i getti d'acqua sono limitati ai momenti in cui ci sono persone che osservano il proseguo dei lavori. Quasi una presa in giro,insomma. Purtroppo la situazione è già di per se complicata e tragica, ma la noncuranza degli addetti ai lavori rischia di peggiorarla.

