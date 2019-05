Cronaca

Sorrento - Piazza Lauro riapre alla circolazione veicolare dopo il restyling

Grande festa con Tarantella show, teatro dei burattini, mega torta, spumante e tanti sconti in tutte le attività commerciali della piazza

di Vittoria Samaria venerdì 31 maggio 2019 - 07:39

Piazza Angelina Lauro a Sorrento riapre alla circolazione veicolare, dopo il blocco dovuto ai lavori di restyling, domenica 2 giugno con una grande festa con Tarantella show, teatro dei burattini, mega torta, spumante e tanti sconti in tutte le attività commerciali della piazza che avrà luogo a partire dalle 16:00 del giorno prima.

E' stata finalmente firmata ieri sera, dal dirigente Antonio Marcia, l'ordinanza che prevede l’istituzione del transito a senso unico con accesso da Corso Italia ed uscita dal varco di fronte via De Curtis.

La sosta invece sarà vietata sul lato sinistro del senso di marcia mentre, su quello destro, ci sarà un’area riservata alla sosta per le autovetture, regolamentata da parcometro, con durata massima consentita di un’ora, fatta eccezione per i veicoli al servizio di persone disabili. Un’altra area, infine, sarà destinata allo stazionamento di taxi ed a quello di biciclette in apposite rastrelliere.





“Si tratta di un provvedimento attuato in via sperimentale. – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo - Al termine dei lavori in via Marziale decideremo, anche sulla base dei suggerimenti dei commercianti e dei cittadini, il dispositivo definitivo da varare”.



Soddisfazione dei commercianti che circa 15 giorni fa avevano protestato per il prorogarsi dei lavori, con l'accensione di lumini, a significare la totale mancanza di luci in cui versava la piazza, sulla quale insistono molti negozi e attività di ristorazione, cosa che naturalmente scoraggiava la passeggiata e la sosta dei turisti in questo inizio di stagione.

E' proprio di queste ore invece la protesta dei cittadini, che corre sui social , per il posizionamento nella piazza di una fontana che ai più pare inestetica e improbabile sia per tipologia che per grandezza e che secondo il progetto originale dovrà contenere giochi di luci e schizzi d’acqua.