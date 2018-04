Cronaca

Sorrento - Folla di studenti accoglie Alberto Angela

Tra un ciak e l'altro di 'Una notte a Pompei' (RaiUno), il giornalista protagonista del dibattito pubblico con Francesco Pinto (direttore Rai fiction)

martedì 24 aprile 2018 - 16:50

Scuole, giovani e studenti, tutti al Tasso per accogliere l'arrivo di Alberto Angela. Così Sorrento ha salutato l'incontro pubblico con il giornalista figlio d'arte e paleontologo, esperto conduttore Rai di documentari e programmi cuturali per la tv di Stato amatissimi dalla gente. Accompagnato dal direttore della sede Rai di Napoli Francesco Pinto in un approfondito dialogo sulla storia italiana, sulla distruzione di Pompei antica e il modo dei giovani di relazionarsi con la cultura online, Angela ha regalato al pubblico alcune delle sue personali esperienze sul campo.

Aneddoti, vicende ed episodi tratti dalla sua vita professionale, dal set e dagli studi Rai, sono stati al centro del dibattito al quale ha preso parte anche il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. L'auspicio di ritrovare il giornalista conduttore di 'Ulisse' e tanti altri programmi tv, scrittore di libri su Roma antica, Vaticano, Bronzi di Riace ecc, ha chiuso quindi la mattinata del teatro Tasso di Sorrento lasciando Alberto Angela alle ultime riprese del suo documentario sulla Pompei del 79 d.C. in onda a settembre prossimo.

