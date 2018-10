Cronaca

Sant'Antonio Abate - Inaugurata la nuova chiesa del Pontone: grande festa in città

Finalmente sono terminati i lavori ed è stata aperta la nuova chiesa del Pontone, a confine con Santa Maria la Carità

sabato 6 ottobre 2018 - 14:08

Sono terminati i lavori alla parrocchia Gesù Redentore di Sant'Antonio Abate, precisamente nel quartiere Pontone. Quest'oggi la grande inaugurazione con la festa organizzata dai cittadini e le celebrazioni sacre per benedire la struttura in compagnia dell'Arcivescovo della Diocesi Sorrento - Castellammare di Stabia Francesco Alfano. I festeggiamenti sono partiti già questa mattina mentre nel pomeriggio è attesa la Santa Messa che darà inizio alla nuova della comunità pastorale abatese, a due passi da Santa Maria la Carità. Finalmente dopo anni terminano i lavori per la creazione della nuova chiesa che hanno subito varie peripezie ma grazie alla tenacia di don Luigi Elefante.

Presente alla cerimonia anche una delegazione del Comune di Sant'Antonio Abate che ha seguito l'intero iter burocratico che ha poi permesso la realizzazione dell'edificio sacro. Una cerimonia attesa da ben 10 anni. Nel 2008 arrivò praticamente il parere positivo per la costruzione della chiesa anche se solo nel 2012 è stata posta la prima pietra. Ecco che da quest'ultima è stata poi realizzata la struttura oggi visibile transitando per il quartiere Pontone.

