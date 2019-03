Cronaca

Sant'Antonio Abate - Difende la ragazza dal branco di minori, 18enne finisce in ospedale

Hanno tra i 15 ed i 10 anni i sei ragazzini che domenica sera hanno pestato a sangue un 18enne che aveva tentato di difendere la ragazza, una 16enne di Castellammare di Stabia.

di Simone Rocco mercoledì 6 marzo 2019 - 09:36

Individuati i 6 componenti del branco di teppisti che domenica sera ha aggredito una coppia di fidanzatini mandando all’ospedale il ragazzo appena 18enne. Il più grande ha appena 15 anni. Il più piccolo solo 10. Per questo non sono imputabili e resteranno quindi liberi.



L’episodio di inaudita violenza si è verificato domenica pomeriggio. La ragazza, una 16enne di Castellammare di Stabia, stava attendendo – in compagnia di un’amica – il suo fidanzato, un 18enne di Sant’Antonio Abate, nei pressi del Parco Naturale. In quel frangente le si è avvicinata una banda di ragazzini che le ha prima spruzzato schiuma da bombolette spray, poi l’hanno importunata e molestata. La ragazza ha quindi chiamato il fidanzato che poco dopo è giunto sul posto. L’incontro con la banda è stato inevitabile. Il 18enne ha rimproverato i ragazzini per quello che avevano fatto ma questi hanno reagito aggredendolo.

Uno del branco ha imbracciato una catena con la quale ha colpito alla testa il ragazzo lasciandolo a terra con il volto coperto di sangue. E’ stato a quel punto che se la sono date a gambe.



Soccorso e trasportato in ospedale, il ragazzo è stato medicato. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’identità dei componenti del branco. Tutti più che minorenni. In caserma sono quindi stati convocati i genitori richiamati ad una maggiore attenzione a riguardo dei comportamenti violenti dei propri figli.



Nel frattempo sui socil il papò del 18enne ferito ha pubblicato la foto della ferita alla testa di suo figlio. Un'immagine forte accompagnata da parole altrettanto forti. «Quello che hanno fatto è vergognoso. Ho temuto per la vita di mio figlio».