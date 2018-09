Cronaca

Santa Maria la Carità - Tenta di rubare piante di cannabis in azienda che lavora canapa, 18enne di Pompei nei guai

Con lui c'erano altri ragazzi che sono riusciti a scappare.

giovedì 20 settembre 2018 - 14:21

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto per rapina impropria V.C., un 18enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine.



Intorno alla mezzanotte, insieme a 3 complici, si è introdotto in un’azienda agricola autorizzata alla coltivazione di canapa per rubare piante di cannabis indica. I ragazzi sono stati notati, però, dal cugino del proprietario che prima di andare a bloccarli ha chiesto rinforzi al vicino di casa, finanziere in licenza.





I due hanno tentato di bloccare la banda riuscendo a fermare solo il 18enne che, per evitare l’arresto, ha aggredito il cugino dell’imprenditore. Nel frattempo quest’ultimo aveva chiamato il 112 e i militari dell’arma sono intervenuti nell’azienda arrestando il 18enne che è stato tradotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

