Santa Maria la Carità - Gru si ribalta, sfiorata la tragedia

Distrutte alcune auto in sosta.

sabato 15 febbraio 2020 - 13:34

Paura questa mattina in via Scafati a Santa Maria la Carità. Per cause ancora da accertare, una gru si è ribaltata, invadendo una proprietà adiacente. Nella caduta ha colpito alcune auto parcheggiate in zona, distruggendole. Alcuni passanti, a seguito dell’incidente, hanno iniziato a gridare per la paura.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.



Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco oltre che un’auto della Polizia Municipale. Toccherà ora a loro ricostruire l’accaduto ed attribuire le relative responsabilità per un incidente che avrebbe potuto procurare lesioni ai passanti.

