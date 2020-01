Cronaca

Santa Maria la Carità - Grande festa in Paese: Nonna Emilia compie 100 anni

La centenaria spegne le candeline del suo secolo di vita insieme ai familiari e all’amministrazione comunale.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 8 gennaio 2020 - 14:07

Quanto costa l’incanto di quattro generazioni messo in bella mostra in un unico istante? Proviamo a chiederlo ai Sammaritani che, questa mattina, si sono riuniti in una casa a Via Polveriera per festeggiare Emilia Sabatino, la centenaria di Santa Maria la Carità.

La Bis Bis Nonna più anziana del Paese, oggi, ha avverato il suo sogno di compiere un secolo di vita attorniata dall’affetto dei suoi figli, nipoti, pronipoti e dai tanti cittadini che conservano un ottimo ricordo di quello fatto nei tempi passati.

“Una bella Signora del mio Paese. Una donna forte, coraggiosa...tutti conosciamo Emilia – commenta una giovane sammaritana - lei con la sua 500 correva in tutte le case quando c'era bisogno di aiuto. Devo a lei la mia vita... Auguri EMI'”.

Non solo famiglia.

Nonna Emilia, infatti, ha spento le candeline anche insieme al Sindaco Giosuè D’Amora, al Vicesindaco Franco Cascone e al consigliere Giosuè D’Amora che hanno portato l’augurio dell’ intera amministrazione comunale direttamente a casa della centenaria.

«Patrimonio e pilastro della nostra Città – afferma il Sindaco D’Amora - Per quanto queste circostanze siano rare, da Primo Cittadino, posso dire che è un piacere avere la fortuna di portare il saluto delle istituzioni in occasione di queste felici ricorrenze. Una soddisfazione che non ha paragoni. Ancora tantissimi auguri a Nonna Emilia Sabatino per i suoi 100 anni. È stato bello festeggiare a casa sua con i suoi familiari riuniti».

