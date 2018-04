Cronaca

Positano - Alcool e sostanze chimiche nel sangue, i risultati dell'autopsia sul corpo di Nicola Marra

Il giovane 21enne di Napoli avrebbe bevuto ma non in maniera eccessiva come si credeva in un primo momento. Nelle prossime ore saanno analizzate le sostanze chimiche trovate nel sangue

martedì 17 aprile 2018 - 09:57

Non solo alcool. I risultati dell'autopsia sul corpo di Nicola Marra, 21enne di Napoli morto dopo una serata in discoteca a Positano, hanno evidenziato la presenza nel sangue anche di alcune sostanze chimiche. Per questo motivo, i risultati non sono stati ancora ufficializzati considerato che nella prossima settimana saranno effettuati ulteriori accertamenti. La Procura di Salerno vuole vederci chiaro anche perchè la famiglia di Nicola Marra non si è mai rassegnata a questa morte assurda. Ci sono ancora dei punti da chiarire in quella tragica notte di Pasqua quando il 21enne napoletano si avventurò nei sentieri di Positano cadendo poi nel vuoto. Per i legali della famiglia, qualcosa è andato storto all'interno della discoteca: perchè Nicola si è incamminato da solo in quei sentieri? Perchè ha lasciato i suoi amici nel locale? Ma soprattutto, cosa è successo per spingerlo ad andarsene a piedi sotto la pioggia incessante e senza documenti? Sono interrogativi che potranno essere risolti in parte con i risultati dell'autopsia.

Nicola Marra aveva sì bevuto ma non tanto come si credeva in un primo momento. Ciò significa che l'alcool non può essere l'unica motivazione per la morte del giovane napoletano. Le sostanze chimiche trovate nel sangue potranno chiarire alcuni aspetti di quella notte: cosa ha ingerito Nicola? L'ha fatto di sua volontà? Un'altra settimana di attesa e saranno chiariti tutti i dubbi.

