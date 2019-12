Cronaca

Pompei - Via Messigno allagata, residenti reclusi in casa da giorni

«Viviamo una situazione difficile per non dire critica. Il tutto a poche ore dal Natale».

lunedì 23 dicembre 2019 - 09:14

Via Messigno a Pompei allagata da giorni. Famiglie con figli disabili costretti a restare rinchiusi in casa senza avere la possibilità di uscire, nemmeno per necessità.



«Abbiamo già informato i carabinieri ed il comune – ci ha raccontato un residente – senza che nessuno sia intervenuto. Viviamo una situazione difficile per non dire critica. Il tutto a poche ore dal Natale».



L’acqua ha ormai raggiunto le porte d’ingresso di case e palazzine poste poco sopra il livello stradale.

I marciapiedi sono completamente ricoperti da diversi centimetri d’acqua. Una situazione difficile soprattutto per anziani e bambini che, come detto, non possono uscire di casa da giorni.



La pioggia battente ha invaso le strade che, senza un sistema fognario adeguato, si sono trasformate in fiumi. «Non ne possiamo più, chiamo aiuto alle istituzioni. E’ loro dovere intervenire in queste situazioni. Qui invece non c0è nessuno. Ci sentiamo abbandonati a noi stessi» il grido di dolore dei residenti.

