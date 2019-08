Cronaca

Pompei - Trovano un portafoglio in stazione e non lo restituiscono, denunciata una coppia di napoletani

Si stavano recando in visita agli scavi quando hanno notato il portafoglio su una panchina: i carabinieri li hanno attesi al ritorno e deferiti.

di Francesco De Sio martedì 20 agosto 2019 - 17:46

Trovano un portafoglio sulla panchina della Circumvesuviana di Pompei e decidono di tenerselo. Con quest'accusa una coppia di napoletani in visita agli scavi di Pompei con i figli è stata deferita all'autorità giudiziaria dai carabinieri della stazione locale. La famiglia partenopea aveva raggiunto ieri in treno la città mariana per trascorrere una giornata nel parco archeologico. L'occasione fa l'uomo ladro, recita un famoso adagio; deve averlo pensato anche il padre, che non ha esitato a sistemare il portafoglio nel suo marsupio, pensando evidentemente di non essere notato.



Il disattento turista americano che l'aveva perso, non scoraggiandosi d'animo, ha denunciato lo smarrimento alle forze dell'ordine, con i militari dell'Arma che dalle telecamere di videosorveglianza della stazione hanno osservato quanto compiuto in precedenza dalla famiglia napoletana.

La coppia è stata quindi attesa al varco in stazione ferroviaria: una volta riconosciuti i soggetti di ritorno dagli scavi, i carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione personale. Addosso l'uomo aveva ancora il borsello con il denaro del turista. I due sono immediatamente stati denunciati con l'accusa di furto, mentre soldi e documenti sono stati restituiti al legittimo proprietario.