Cronaca

Pompei - Trasferimento mercato dei fiori, manca l'ok definitivo. I capannoni non sono stati ancora acquistati

Il bando per la vendita dell'area dell’ex Metalfer non è ancora concluso e di conseguenza la Regione Campania non ha la sicurezza dell'acquisto

martedì 15 maggio 2018 - 19:49

Il mercato dei fiori potrebbe spostarsi da Pompei a Torre Annunziata ma manca ancora l'ok definitivo. La nuova area indicata dalla Regione Campania non è stata acquistata considerato che il bando per l'acquisto dei capannoni dell'ex Metalfer non si è ancora concluso. Come precisato dal liquidatore della società Tess Costa del Vesuvio spa, proprietaria dell'area, la vendita non è stata ancora del tutto completata e fino al 26 maggio, termine ultimo per la presentazione delle offerte, tutto potrebbe cambiare.

Non c'è nulla di ufficiale, quindi. Il trasferimento del mercato dei fiori da Pompei a Torre Annunziata è al momento bloccato e novità in tal senso potrebbero arrivare solamente entro la fine del mese. Resta, comunque, l'idea della Regione di spostare le attività in un'area più grande. Ma prima di dare avvio alle operazioni, bisognerà attendere la conclusione del bando. Per ora è tutto in una fase di stallo e di conseguenza l'ufficialità non può essere garantita.

