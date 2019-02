Cronaca

Pompei - Strade malconce, il Comune si prepara a intervenire su via Casone

La gara per l'assegnazione dei lavori è stata infatti espletata e, finito il maltempo, si interverrà come da programma.

di Francesco De Sio lunedì 4 febbraio 2019 - 16:32

Strade dissestate, il Comune di Pompei si muove per provare a mettere una pezza. Nella fattispecie, l'Ente di palazzo De Fusco ha annunciato il rifacimento di alcune delle arterie principali della città mariana.



La gara per l'assegnazione dei lavori è stata infatti espletata e, finito il maltempo, si interverrà come da programma al tratto di via Casone, quello ritenuto in questo senso il più disastrato. Nei prossimi giorni si opererà anche sulla Statale 145, e su via Unità d'Italia. Si tratta della prima fase di lavori sulle strade che a breve riguarderà comunque tutto il territorio di Pompei.



Ormai da mesi, infatti, gli automobilisti locali e non solo si lamentano anche in maniera piuttosto vibrante per i disagi dovuti anche anche al maltempo.

Le buche nell'asfalto rappresentano una realtà ormai consolidate da tempo in città: i 500mila euro di fondi concessi dalla Regione al Comune permetteranno di effettuare le migliorie necessarie a ripianare in parte il problema.



«Speriamo che l'opera venga eseguita con coscienza e a regola d'arte - sottolineano sfiduciati i residenti - e non di ritrovarci punto e a capo dopo i primi temporali, come sta accadendo per i lavori fatti su via Ripuaria, in cui dopo un lungo periodo di disagi stiamo peggio di prima...».