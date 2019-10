Cronaca

Pompei - New jersey spostati dal vento in via Lepanto, traffico paralizzato

Necessario l'arrivo della polizia municipale per ripristinare lo stato dei luoghi

mercoledì 2 ottobre 2019 - 20:29

New jersey spostati dal vento e traffico in tilt. È quanto accaduto in via Lepanto a Pompei nel pomeriggio di oggi quando, a causa della violenta perturbazione che ha colpito la città mariana, diversi spartitraffico sono stati trasportati dalle raffiche di vento. In pratica delle due corsie presenti normalmente se ne è formata una sola tanto da paralizzare le decine di auto che provavano a raggiungere il centro. Diverse le segnalazioni alle forze dell'ordine che sono giunte sul posto per ripristinare lo stato dei luoghi.

Fortunatamente è l'unico disagio che si è venuto a creare a causa dei temporali che si stanno abbattendo sulla Campania. A Pompei, così come nelle città vicine, saranno attivi i gruppi della Protezione Civile per fronteggiare qualsiasi tipo di problema che potrebbe sorgere a causa della pioggia.

Pompei - New jersey spostati dal vento in via Lepanto, traffico paralizzato

Condividi Facebook Twitter