Cronaca

Pompei - Marciapiedi di via Aldo Moro invasi dalla vegetazione, residenti in rivolta

Rischio di incidenti e viabilità inevitabilmente rallentata.

di Francesco De Sio domenica 1 settembre 2019 - 09:14

«Centro e periferia uguale degrado». È lo slogan che stanno lanciando in queste ore alcuni pompeiani, stufi di dover fare i conti anche in queste settimane di gran caldo con le condizioni a dir poco precarie della loro città, letteralmente falcidiata dall'incuria. L'ultimo caso riguarda via Aldo Moro, dove per i pedoni è praticamente impossibile circolari al bordi della strada a causa della florida vegetazione proliferata sui marciapiedi.



«Questa è la situazione - spiega un residente allegando uno scatto del verde che ha letteralmente 'mangiato' il grigio del cemento -, è praticamente impossibile per noi residenti camminare sui marciapiedi, invaso dalla vegetazione, per non parlare di quando fanno il mercato del venerdì».

I passanti sono dunque costretti dunque a camminare invadendo la carreggiata destinata ai veicoli, con il conseguente rischio di incidenti e la viabilità inevitabilmente rallentata.



I commenti di rabbia e sdegno, ancora una volta, si concentrano verso quella classe dirigente che nemmeno nel corso di questa estate è riuscita - a loro dire - a garantire uno standard minimo di decoro urbano, con topi e animali di ogni genere a scorrazzare tra cespugli e rifiuti vari. «È uno schifo - chiosa un cittadino - con quello che paghiamo di tasse non dovremmo trovarci in qta situazione, per di più se telefoniamo per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti non risponde nessuno. Non ci permettono neanche di essere cittadini civili».