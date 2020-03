Cronaca

Pompei - Coronavirus, coniugi in isolamento al San Leonardo. Si erano trasferiti dal nord Italia

Ieri le loro condizioni si sono aggravate. Effettuati i tamponi, potrebbero essere oggi trasferiti a Boscotrecase.

martedì 17 marzo 2020 - 08:23

Sono un poliziotto e sua moglie gli ultimi 2 casi di sospetti contagiati da Covid-19.L’agente era rientrato dal nord Italia insieme alla moglie e si era autodenunciato. I coniugi nei giorni successi al loro arrivo in città hanno iniziato ad accusare sintomi influenzali, poi aggravatisi nelle ore successive. E così ieri hanno richiesto l’aiuto dell’ASL che ha inviato al loro domicilio un’ambulanza per effettuare i tamponi e sincerarne le condizioni.

Una volta sul posto, però, si è reso necessario il loro trasferimento presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove sono stati posti in isolamento in attesa dell’esito del tampone. Non è quindi escluso che nella giornata di oggi possano poi essere trasferiti a Boscotrecase dove l’ospedale locale è stato convertito in Covid-19 hospital.



A Pompei, al momento, sono 2 i contagiati e 32 le persone in isolamento.

Pompei - Coronavirus, coniugi in isolamento al San Leonardo. Si erano trasferiti dal nord Italia

Condividi Facebook Twitter